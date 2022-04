news, local-news,

The Cootamundra and District Machinery Restoration Society held an engine rally and tractor pull on Saturday, April 2 at the Cootamundra Showgrounds. From 9am through to 3pm the society hosted a vintage machinery display, vintage tractor pull, vintage car show n shine, truck show n shine, motorbike display and static collectable displays.

